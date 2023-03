Ieri è stato varato il nuovo format della Supercoppa italiana, quattro squadre che si affronteranno in due semifinali e una finale per il trofeo, e sono arrivati l'offerta da 23 milioni di euro dell'Arabia Saudita e l'ok della Lega Seria A. La formula delle Final Four a gennaio, però, non convince tutti e incontra forti resistenze: su tutte quelle del Napoli di Aurelio De Laurentiis, da subito contrario alla data per questioni di calendario.



TROPPE PARTITE - Come riferisce Il Mattino, la probabile data dell'inizio del mini torneo è l'8 gennaio, ma ha trovato la contrarietà del Napoli: "Giochiamo a inizio stagione come è sempre stato nel passato", la proposta degli azzurri, non accolta. Il Napoli, peraltro, sembra essere l'unica praticamente certa di prendere parte alla Supercoppa: con la squadra di Spalletti la seconda in classifica della Serie A, una tra Inter e Juventus e una tra Cremonese e Fiorentina (le semifinaliste di Coppa Italia). De Laurentiis, si legge, si è soffermato sui rischi di organizzare a gennaio la Supercoppa italiana, soprattutto in vista del nuovo format della Champions League che partirà nel 2025 e potrebe portare a giocare gare europee proprio a gennaio. Il presidente del Napoli è sul piede di guerra e ha ribadito il suo no, netto, anche ai fondi.