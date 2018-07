Il sindaco di Bari, Antonio Decaro spiega: "Ci sono undici proposte, alcune di società internazionali, altre di società blasonate. Si tratta di un risultato importante per Bari, città attrattiva, con una tifoseria che riscuote interesse dal mondo imprenditoriale. Nelle prossime ore vi comunicheremo la società costituenda a cui affideremo il titolo sportivo, dopo una analisi di tipo comparativo tra i progetti pervenuti".



Le società partecipanti o i proponenti iscritti al bando sono: SSC Bari-Aurelio De Laurentiis (patron del Napoli che viene dato in pole position); ASD Bari Calcio-Vito Luigi Blasi; Paolo Di Nunno; Enrico Preziosi (patron del Genoa); AS Bari Calcio Academy-Francesca Ferri (ex candidata di forza Italia alla Regione; ASD Bari 1908-Nicola Canonico (ex vicepresidente di Acquedotto pugliese); Sportman Srl-Alessio Sundas (procuratore sportivo); AS Bari 1908-Fulvio Monachesi; SS Bari 1908-Gianvito Giannelli (con la benedizione del presidente del Torino, Urbano Cairo); SS La Bari 1908-Claudio Lotito (patron della Lazio); Consortium Giarum.