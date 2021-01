Nonostante la crisi, il governo prosegue il lavoro per il Dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, a prevalere è la linea dura: nel testo del nuovo decreto verrà ribadita la chiusura degli impianti da sci fino al 15 febbraio. Chiuse anche palestre e piscine, mentre per i bar l'asporto viene vietato dalle 18. Confermata, invece, l'apertura dei musei nelle regioni in zona gialla. Venerdì è prevista la pubblicazione del nuovo monitoraggio, dal quale il ministero della Salute stabilirà i colori delle regioni.