Il masterplan presentato durante il dibattito pubblico di fine settembre per il nuovo stadio di Milano non ha convinto abbastanza teste in Comune: c'è grande fermento in vista del Consiglio Comunale di giovedì 22 dicembre, nell'ordine del giorno del quale è prevista una nuova votazione. Il documento presenterà delle modifiche al masterplan di cui sopra, con l'obiettivo di convincere qualche consigliere fino ad oggi contrario.



MODIFICHE AL PROGETTO - L'edizione locale di Repubblica elenca le modifiche apportate: aumento dei posti dai 60 mila attuali fino a 70-80 mila, mantenimento del costo medio del biglietto, incremento del verde, maggiore attenzione alla riqualificazione del quartiere, garanzia della neutralità carbonica dell’operazione, allontanamento della nuova arena dalle case di via Tesio da cui, secondo il progetto, dista una sessantina di metri. Milan e Inter seguono interessate, desiderose di capire con quali nuovi paletti sarà necessario, nel caso, avere a che fare.