Le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, hanno lasciato il segno e per il possibile vincolo della Soprintendenza per San Siro, Inter e Milan dovranno giocare una nuova battaglia.



LA SOPRINTENDENZA - Secondo quanto riportato da Repubblica il Comune di Milano ha inviato due lettere di richiesta di chiarimento alla premier Giorgia Meloni e al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che però non hanno ricevuto risposta. Il vertice della Soprintendenza sta per cambiare e, quindi, non è da escludere una riapertura del file con le dovute nuove motivazioni.



GIOVEDI' IN COMUNE - A questo si aggiunge che giovedì in consiglio comunale, alcuni consiglieri presenteranno un ordine del giorno con nuovi paletti sul masterplan presentato da Milan e Inter. Non solo per il nuovo impianto, ma anche per la riqualificazione di tutto il quartiere San Siro. Le richieste saranno quelle di aumentare ulteriormente il verde, trovare un garante esterno sui lavori e mantenere invariati i costi dei biglietti portando la capienza del progetto a 70mila posti.



CHI E' CONTRARIO ALL'ABBATTIMENTO? - Sono infine nove i consiglieri di maggioranza che sono contrari all'abbattimento dell'attuale San Siro: i Verdi Carlo Monguzzi, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini; Alessandro Giungi, Simonetta D'Amico e Rosario Pantaleo del PD; Enrico Fedrighini e Gabriele Rabaiotti della lista Sala; Marco Fumagalli di Milano in Salute".