La lettera inviata ieri da Inter e Milan al Comune di Milano per chiedere di prorogare i termini per la revisione del dossier del progetto del nuovo San Siro "potrebbe essere una vera riapertura verso l'ipotesi di realizzare un loro stadio in quell’area". Parola di Giuseppe Sala.



A margine di un incontro andato in scena a Palazzo Marino, il sindaco di Milano ha spiegato: "Ma non ho parlato con i club. In ogni caso mette un punto chiaro sul fatto che ognuno si esprima con chiarezza in merito alla volontà di fare o meno questo stadio. Io, con tutti i distinguo e le verifiche da fare, sono molto convinto che ci debba essere un nuovo impianto", riporta IlGiorno.it.