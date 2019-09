Giornata importante per il futuro dello stadio di San Siro. In Comune, infatti, Milan e Inter hanno incontrato il consiglio comunale cittadino, così da trovare un'intesa. Al termine del summit, l'ad nerazzurro Antonello ha dichiarato: "Andiamo avanti compatti. Siamo soddisfatti di questo incontro, restiamo ottimisti così come il Milan".



IL COMUNE - Lorenzo Bertolè, invece, presidente del Consiglio Comunale di Milano, ha dichiarato: "Abbiamo incontrato Milan e Inter per definire insieme il percorso che nelle prossime settimane porterà il consiglio comunale ad esprimere un parere sull’interesse pubblico del progetto dello stadio San Siro. Le società hanno presentato le ragioni che hanno portato al loro progetto, alla loro proposta: al tempo stesso i gruppi consiliari hanno avuto modo di indicare le questioni di interesse del consiglio per guidare il percorso di approfondimento che faremo nelle prossime settimane. Tra mercoledì e giovedì prossimo convocheremo le prime commissioni, in cui presenteremo al consiglio il progetto. Verranno approfondite le questioni urbanistiche e generali, poi andremo in consiglio comunale per consentire loro di esprimersi con una mozione che dia un indirizzo".



E ancora: "Avremo due percorsi paralleli: il primo sarà un approfondimento tecnico, necessario per poter arrivare alla dichiarazione di interesse pubblico, e al tempo stesso un percorso di approfondimento politico, che dovrà mettere il consiglio nelle condizioni di dare un suo indirizzo. Vogliamo guidare questo percorso con trasparenza, mettendo i consiglieri nelle condizioni di esprimere un parere quanto più informato, che abbia al centro di ogni determinazione, l’interesse della città. Abbiamo cominciato un percorso in un clima costruttivo, abbiamo finalmente messo attorno ad un tavolo la politica e le società, perché le informazioni tramite i giornali, senza l’occasione per confrontarsi, non ci mettevano nelle condizioni di entrare nel merito delle questioni fino in fondo. Abbiamo cominciato un percorso, lo guideremo nelle prossime settimane e appena possibile andremo in aula per esprimere un parere".