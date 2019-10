Il consiglio comunale lo ha scritto nero su bianco e anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha puntualizzato: lo stadio Meazza non è da abbattere e adesso Inter e Milan devono trovare una nuova soluzione per la costruzione del nuovo impianto. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Che fine farà il prato del Meazza salvato e usato sul tetto del centro commerciale? E il nuovo Museo di Inter e Milan dove l’entrata coincide con il cerchio di centrocampo dello stadio di oggi? Per adesso le due idee restano congelate perché il Meazza non verrà tirato giù, o comunque non verrà demolito completamente: il Comune ha scritto nero su bianco che «l’ipotesi abbattimento deve ritenersi superata» e ora Inter e Milan si rimettono al lavoro per capire quale strada prenderà il progetto per San Siro. Il voto favorevole del Consiglio comunale sul pubblico interesse del masterplan rossonerazzurro ha sì dato una spinta ai club milanesi ma le condizioni imposte sono tante e soprattutto quella della salvezza dello stadio di oggi e della sua trasformazione porta su un’altra strada. Perché, come ha detto il sindaco Beppe Sala, «il progetto così com’è non va». Lo stadio nascerà sotto forma di Cattedrale di Populous o di Anelli di Sportium-Cmr, ma San Siro in qualche modo raddoppierà e la partita vera tra i club e la politica si giocherà qui. Soprattutto su un tema, ovvero cosa potrà restare in piedi del Meazza perché il progetto delle squadre passi definitivamente la tagliola comunale e resti economicamente sostenibile”.