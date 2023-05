Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato sul tema San Siro e nuovo stadio per Inter e Milan: "Parto da un’osservazione molto semplice: le squadre hanno bisogno di un nuovo stadio; la seconda osservazione che è un nuovo stadio che sta a 100 metri da San Siro non rende compatibile poi la presenza anche di San Siro con altri eventi. Obbligheremmo gli abitanti di quel quartiere a 150-200 giorni all’anno di traffico, smog e rumore. L’una o l’altra", riporta Calcio e Finanza.



TANTI CONTRARI - "Mi sembrano ancora tantissime le anime che tendono a ostacolare la costruzione di un nuovo stadio. Io non sono proprio tra queste. Scaroni? Io sono sempre aperto a incontrarli, a cercare di essere dialogante".



DERBY - "Se vado a San Siro stasera per il derby? Ormai sono un paio di anni che non vado più allo stadio, le polemiche sullo stadio non mi rendono tranquillo nell’andarci. È una delle cose a cui ho dovuto rinunciare in questo lungo periodo, ma a casa vedrò la partita".