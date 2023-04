Niente cambio di programma, l'Inter spinge per costruirsi la nuova casa a San Siro. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, se il Milan continua ad approfondire la fattibilità di costruire lo stadio nella zona dell’Ippodromo La Maura. Lo si evince da una lettera datata 23 marzo, inviata al Comune di Milano, che avrebbe dovuto nelle intenzioni originarie essere firmata anche dal Milan, ma che è stata sottoscritta solo dall’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, con il presidente del Milan Paolo Scaroni è in copia per conoscenza.È un modo per mettere un punto, formalizzare le proprie intenzioni e ribadire che non sono mai cambiate. Anche perché, sempre formalmente, il Milan non ha mai sciolto il memorandum of understanding firmato con l’Inter per costruire lo stadio assieme. Una mossa che, quando sarà fatta non comporterà il pagamento di alcuna penale, perché il memorandum non è vincolante.Si attende ora il commento del sindaco di Milano Beppe Sala, che a inizio Milano, nel suo podcast 'Buongiorno Milano' aveva messo in dubbio il progetto di un nuovo stadio al posto dell'attuale Meazza:Per me è quindi doveroso impegnarmi fino in fondo perché si trovi una soluzione alternativa nel Comune di Milano. Poi se per qualsiasi motivo questo non accadrà, io voglio essere tranquillo nel pensare che ho fatto veramente tutto il possibile perché ciò avvenisse. Con buona pace di chi adesso commenta, a volte a sproposito, ma soprattutto senza proporre una soluzione".