“Un passaggio politico importante”. Così nei giorni scorsi Alessandro, ad dell’Inter, aveva definito la votazione andata in scena giovedì nella sala consigliare delin merito alla costruzione del nuovo stadio A Milano. Un ordine del giorno, quello alla fine approvato dai presenti, che ha spaccato maggioranza e opposizione. E che soprattutto ha invitato Milan e Inter a rivedere il progetto iniziale sotto tre aspett i . Il sì è arrivato, ma a certe condizioni. E in tutto questo ci sono i desiderata dei due club,- I dialoghi a tre tra Milan, Inter e la maggioranza presente in Comune sono costanti, ma è chiaro che per giungere alla fumata bianca Scaroni e Antonello d. Come ad esempio aumentare i posti nell’impianto per garantire l’accesso anche alle fasce più deboli (non solo quindi 12mila seggiolini Premium come nelle idee iniziali per aumentare gli incassi ) e dare più spazio al verde nell’area oggetto della riqualificazione. In queste settimane si lavorerà per giungere ad un accordo,. Sorprese fino ad un certo punto, perché già parzialmente annunciate. In questo caso da, sottosegretario alla Cultura del governo Meloni. Quest’ultimo sta spingendo per porre un vincolo architettonico su San Siro: se dovesse andare in porto tale operazione,. E a saltare sarebbe pure il progetto portato avanti da Milan e Inter ormai da anni. Questi ultimi però, hanno già annunciato di avere un piano B e non solo: uno conduce a(ex area Falck), l’altro potremmo scoprirlo a breve.