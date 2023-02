Il Milan sta cercando di avere risposte nel minor tempo possibile sulla questione nuovo stadio: l'ipotesi di costruzione in un'area diversa da quella attuale prende sempre più piede, e così Tuttosport riporta di una riflessione che coinvolge anche l'Inter.



VIA ENTRAMBE? - Se i rossoneri dovessero optare per un piano alternativo alla condivisione della struttura con i nerazzurri, l’Inter dovrebbe comunque rimanere a San Siro per cinque anni (tempo necessario per completare la nuova opera rossonera). Poi, servirebbero altri tre anni per apportare modifiche anche solo minime al Meazza. Totale: otto anni di stallo. Troppi, se l'esigenza è quella di avere un impianto davvero al passo coi tempi.



LE IDEE - L'Inter guarda alla cosiddetta "prima cintura", l’insieme dei Comuni confinanti con Milano. Milano che, come Comune, segue da estremamente vicino lo svilupparsi della vicenda, dato che in caso di doppio addio di Inter e Milan diventerebbe molto più complicato pensare di utilizzare il Meazza in futuro.