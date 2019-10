Nel consiglio comunale di lunedì ci sarà un primo step decisivo per capire se Milano ospiterà il nuovo stadio di Milan e Inter. Secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera Milano, si va verso un sì condizionato da parte dei consiglieri al progetto presentato dai due club: l'ago della bilancia potrebbe essere proprio il futuro di San Siro. Evitare la demolizione del Meazza sarà la conditio sine qua non per procedere alla costruzione del nuovo stadio.

Ma che fare di San Siro? L'ipotesi più interessante, riporta il Corriere, è quella di abbattere il terzo anello, elevare il terreno di gioco al secondo anello e utilizzare il "piano inferiore" per la realizzazione di un centro commerciale.