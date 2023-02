. Dopo la conclusione, con parere positivo, della conferenza dei servizi preliminare, oggi in Campidoglio è stata indetta una conferenza stampa per dichiarare il. Questo è un passaggio fondamentale per usufruire della legge sugli stadi.- Ad annunciarlo sono stati il sindaco della Capitale,, e il CEO romanista, insieme all’assessore ai Trasporti Pubblici Maurizio Veloccia e quello ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato. "La giunta comunale ha votato la delibera sul pubblico interesse al nuovo stadio della Roma", ha detto il sindaco Gualtieri.- Berardi ha commentato: ". Dan e Ryan Friedkin credono molto in questo progetto che migliorerà la città di Roma e ci proietterà nell’Olimpo del calcio europeo. Voglio anche sottolineare l’importanza di aver rispettato le date, questo anche per dimostrare ai cittadini e ai potenziali investitori che siamo convinti di questo progetto. Siamo fieri e felici dell’annuncio odierno perché la dichiarazione di pubblico interesse rappresenta un passo fondamentale per la realizzazione di un’opera strategica per l’intera città, oltre che per i piani di crescita della Roma. Ci tengo quindi a ringraziare il Sindaco Roberto Gualtieri e tutta la giunta del Comune di Roma, per la disponibilità, la sintonia e il dialogo proficuo. Siamo sicuri che questo clima di lavoro ci garantirà un agevole passaggio dalla fase di Fattibilità a quella di progetto definitivo. Con questo primo traguardo potremo dotare la città di Roma, il club e i tifosi di una infrastruttura all’avanguardia, moderna e sostenibile che non avrà pari in Italia e in Europa. Si tratta di un progetto fortemente voluto dalla proprietà e dal management nella convinzione che un impianto come quello che ci auguriamo di poter realizzare rilancerà il club e la città nell’olimpo del calcio mondiale, al pari di quanto avviene in altre capitali europee, dove lo sport e gli impianti sportivi diventano un ulteriore volano di attrazione per turisti, sportivi e tifosi. Stabiliremo, inoltre, sempre insieme alla Pubblica Amministrazione tutti i prossimi step, nel rispetto della normativa e delle esigenze del territorio". Berardi ha aggiunto che "nella scelta dell’area, infatti, abbiamo pensato tanto al contesto cittadino. Sarà una struttura innovativa e sostenibile che permetterà al club di identificarsi sempre di più con la città. Un Polo Attrattivo per cittadini, tifosi e turisti che avrà un impatto ridotto e che permetterà di realizzare un nuovo e vibrante spazio urbano".- Il sindaco Gualtieri ha spiegato a proposito delle tempistiche: "Quello di oggi è un atto molto importante, avvenuto nei tempi della tabella di marcia e arrivato a seguito della conferenza dei servizi preliminari sullo stadio di Pietralata. Ora la delibera andrà in aula e con la sua approvazione finale si aprirà la fase della redazione del progetto definitivo che terrà conto delle prescrizioni emerse durante la conferenza preliminare.".- Infine, Berardi ha parlato dell'impegno della proprietà: "Al momento attuale i Friedkin vogliono essere gli unici investitori dello stadio. Qualcuno ha cercato di farsi pubblicità sui giornali, ma non c’è stato alcun dialogo. I Friedkin vogliono andare avanti da soli". In chiusura, il CEO giallorosso ha spiegato che".