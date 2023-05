NZOLA 2026



L'attaccante angolano, 27 anni il prossimo 18 agosto, ha dichiarato dopo il rinnovo del contratto con lo Spezia fino a giugno 2026: "Non ho mai avuto dubbi. Sono molto felice di aver siglato questo rinnovo a cui tengo tanto. La Proprietà, la Dirigenza, il Club e i tifosi mi hanno fatto sentire importante e non ho mai sentito mancare la fiducia. Ora tutti uniti per lottare fino alla fine!".