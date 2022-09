ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:. Sembrava che ogni cosa andasse male,. Per voltare pagina, per ripartire, per scrivere un'altra storia. La mia storia. E adesso lo so: sono tornato.Però non era tutto così nero, non era tutto così sbagliato. Purtroppo, quando la situazione è precipitata,, una fatalità incredibile. Nello spogliatoio lo sfilai in mezzo secondo, eppure ricevetti tanti insulti. Probabilmente pago il mio carattere: la gente pensa che non rido mai, che sono freddo. Ma io sono solo fatto così. Se non ci conosciamo, ti rispetto ma sono chiuso. Se entriamo in sintonia, puoi apprezzare un altro Mbala. Non mi piacciono le polemiche, preferisco piuttosto prendermi colpe non mie. Forse sono troppo buono, così dicono i miei amici"."In estate ho avuto tanti momenti per pensare, per conoscermi ancora meglio.e a me basta davvero poco., sono arrivato in ritiro già in forma, non come era accaduto alcune volte in passato. Volevo far vedere che ero pronto.E in campo credo che si veda, non solo per i gol. E’ sufficiente la fiducia. Se mi lasci un po’ di libertà ti faccio vedere chi sono. Non ho bisogno di parlare tanto con l’allenatore, basta anche una volta all’anno: l’importante è sentirmi coinvolto e prezioso".Non avevo quasi più ricordi dell'Angola e quando arrivò la convocazione in nazionale non vedevo l'ora di partire, è stato bellissimo. Da piccoloCe la posso fare e se non lo conquisterò, potrò comunque arrivare tra i primi quattro o cinque".