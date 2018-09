Il centrocampista della Roma Steven Nzonzi ha parlato del suo approdo nella capitale a beIN Sports: “Avevo bisogno di un’altra sfida che mi permettesse di progredire e crescere a livello individuale. Mi piacciono le sfide, le cose complicate. Non è sempre facile cambiare club e Paese. È stato difficile quando sono arrivato in Inghilterra, stessa cosa all’inizio in Spagna. Ora a Roma è un’altra sfida. Ne avevo bisogno, soprattutto dopo aver passato delle belle stagioni a Siviglia. Ho sentito che fosse giusto per me cambiare aria. Quando si è presentata l’offerta della Roma, non ho esitato. È un grande club che gioca grandi competizioni. Quindi è stato davvero un bene per me”.