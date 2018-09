Situazione sempre più tesa in casa Roma dopo la brutta sconfitta di Bologna. Allenatore in fortissima discussione, squadra in ritiro punitivo e due partite, contro Frosinone e Lazio, per provare a risorgere o affondare del tutto. E in questo contesto estremamente caotico, con la tifoseria in subbuglio, non aiutano certo comportamenti come quelli del centrocampista francese Steven Nzonzi, travolto dall'ira dei sostenitori giallorossi per colpa dei soliti social network.



Alle 22.50, mentre si trovava a Trigoria insieme ai suoi compagni, l'ex giocatore del Siviglia ha linkato attraverso i propri profili ufficiali la sua pagina Snapchat, applicazione attraverso la quale molti sportivi interagiscono con i loro fans. La reazione del popolo giallorosso, in questo momento particolarmente attento anche a questi dettagli, è stata immediata, con improperi di ogni tipo per Nzonzi e l'invito a pensare meno a queste cose e più a come aiutare la Roma a risollevarsi. Prima che sia troppo tardi.