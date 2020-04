"​We've been on the runDriving in the sunLooking out for number oneCalifornia here we comeRight back where we started from"Canzone che ha segnato una generazione, sigla che apriva una serie rimasta nella mente di chi, dal 2003 al 2007, era adolescente. Torna O.C., questa sera, su Italia (poi, da domani, traslocherà su LA 5). Torneranno quindi, compagni di classe di tutti quelli che, nei pomeriggi di quasi 20 anni fa, tra un interrogazione e l'altra da preparare e una partita e l'altra della Master League, rimanevano incollati alla tv. La prima puntata è del 5 agosto 2003. E chi comandava il calcio all'epoca?Non era ancora l'era di Ronaldo e Messi, anzi. Era l'Italia a farla da padrona, in Europa: Champions League al Milan, con la Serie A che piazza 3 squadre nelle prime 4, Nedved Pallone d'Oro, con diversi giocatori italiani nella top 20 di quell'anno. E anche tanti della Serie A. Andiamo a vedere la classifica del Pallone d'Oro di quell'anno.Al, insieme a Ballack, c'era Zlatan, giovane svedese che si metteva in mostra all'. Quell'anno i Lancieri vennero eliminati all'ultimo respiro dal Milan ai quarti di finale di Champions League.