Il Bologna spinge per Okereke dello Spezia (l’attaccante verrebbe poi girato in prestito al Cosenza). Ufficiale Mattiello in prestito dall’Atalanta con diritto di sricatto a 3,8 milioni legato ad alcune condizioni. L’Atalanta intanto ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per Pasalic per un prestito con diritto di riscatto: si attende il rientro del giocatore dalla tournée in Australia per chiudere il discorso. La Fiorentina è indietro, manca solo l’ultimo ok del giocatore per il trasferimento, per cui c’è grande fiducia da Bergamo.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, du Obiang (West Ham) va registrato il deciso inserimento della Sampdoria (che per l’attacco aspetta Defrel) che ha già ottenuto il gradimento del giocatore per il suo ritorno.