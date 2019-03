Obiettivo del Torino la scorsa estate, Bouna Sarr non ha alcuna intenzione di lasciare il Marsiglia. Il centrocampista spiega a France Bleu: "Perché non partire un giorno, ma non è la mia priorità. Non è d'attualità. Voglio scoprire la Champions League e con l'OM. Sono convinto che possiamo farcela".