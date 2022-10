In passato è stato seguito e cercato da Inter e Juventus, ma oggi il presente di Donny van de Beek è tutt'altro che roseo come ai tempi del suo addio all'Ajax. Oggi è tornato al Manchester United dopo il prestito all'Everon della passata stagione, ma non sta trovando spazio neanche con Ten Hag in panchina e secondo la stampa inglese già a gennaio potrebbe nuovamente partire in prestito. Che sia l'occasione giusta per le due formazioni italiane di tornare alla carica?