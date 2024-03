Occhio Fiorentina, lo Sporting Lisbona mette nel mirino Beltran

Ci ha messo un po' ad ingranare dopo tanti mesi difficili di un fisiologico adattamento ma oggi Lucas Beltran è diventato un giocatore molto importante all'interno dello scacchiere di Vincenzo Italiano. Arrivato a fronte di un grand esborso economico, Beltran sembra oggi aver trovato la sua collocazione in campo grazie al lavoro del tecnico e ha raggiunto la quota di nove reti stagionali: un bottino ragguardevole. E le sue crescenti prestazioni stanno spingendo altri club, anche di respiro internazionale, a mettere gli occhi su di lui.



SIRENE PORTOGHESI - Stando a quanto riferiscono i solleghi di ESPN, sull'argentino avrebbe messo nelle ultime ore gli occhi lo Sporting Lisbona. Secondo il portale, i portoghesi sono pronti a fare una mossa decisiva per l'attaccante nel caso in cui Gyokeres, autore fin qui di una stagione strepitosa, dovesse partire nel corso della prossima sessione estiva. Situazione da monitorare.