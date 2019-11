La richiesta troppo alta (35 milioni di euro) sta facendo vacillare il Flamengo che non è più così sicuro di riscattare Gabigol. Continuano i contatti tra il club brasiliano e l'Inter ma le cifre richieste dai neroazzurri sembrano essere troppo esose per le capacità dei rossoneri. Ecco che, per non far pesare il possibile mancato riscatto di Gabriel Barbosa, il Flamengo studia un piano B di estremo livello: secondo il Daily Mail, Diego Costa sarebbe il nome per infiammare la tifoseria brasiliana. L'Atletico Madrid potrebbe essere più incline a negoziare rispetto all'Inter.