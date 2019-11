Il futuro di Thiago Silva (35 anni e contratto in scadenza a giugno 2020) è ancora in bilico: Leonardo non si è ancora pronunciato circa un suo possibile rinnovo. Nel frattempo però il ds del Psg si muove per cercare il degno sostituto del brasiliano e, secondo Le10sport, l'avrebbe individuato in Milan Skriniar: il difensore dell'Inter è una colonna portante della retroguardia neroazzurra e per lui la dirigenza meneghina pretenderebbe almeno 80 milioni di euro.