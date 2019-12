Il West Ham ha da poco ufficializzato il ritorno di David Moyes sulla panchina londinese. Il nuovo allenatore sembra non aver perso tempo e, secondo quanto riportato dal Sun, starebbe già pensando alle strategie per il prossimo mercato. Il nome nuovo in entrata è quello di Olivier Giroud. L'attaccante francese, attualmente in forza al Chelsea, è uno degli obiettivi di mercato dell'Inter.