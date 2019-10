Il nome di ​Donyell Malen sta circolando in modo sempre più frequente tra i grandi club europei. Il Milan ha chiesto informazioni al PSV per il 20enne ma, stando a quanto riportato da Sport, ad oggi sarebbero Barcellona e Arsenal in pole per l'olandese. Il club londinese sarebbe pronto a strappare un assegno da 60 milioni di euro pur di portare all'Emirates il nuovo prospetto del calcio olandese.