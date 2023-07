Il giallo(rosso) dell'estate. Come l'investigatore belga Hercule Poirot insegnava, tramite la fantastica penna dei libri di Agatha Christie, in situazioni ben più complicate di quelle inerenti al rettangolo verde di gioco e al pallone,Procediamo con ordine.Negli scorsi giorni Pauloufficialmente per godersi il torneo di tennis più affascinante al mondo accanto alla bella fidanzata Oriana Sabatini, nipote di una delle più grandi tenniste della storia, ma comunque nei pressi didell'argentino.oggi è stato intercettato dai microfoni a Silverstone, dove si è recato per godersi il GP di Formula 1 e ha risposto a una domanda riguardante il futuro della Joya:gliel'ho chiesto, ma non vuole dirmelo.stipulata dal Campione del Mondo in occasione del contratto firmato lo scorso anno con il club giallorosso consente didesideroso di pagarla. Nell'accordo fino al 2025 sono presenti infatticon condizioni diverse: la Roma potrebbeaumentando lo stipendio di Dybala, mentre- Una volta analizzati i dati effettivi, si procede con quanto di contorno anima una delle storie di mercato più intriganti della calda stagione. Non è un mistero infatti che, dopo gli addii di Mason Mount e Joao Felix. Sullo sfondo anche ilma molto più defilato.Probabile che i Blues aspettino dimagari Pierre Emericko quel Romaluche continua a solleticare le voglie dell'Inter, per sferrare l'offensiva decisiva e portare in Inghilterra la Joya. Tempo di allarmarsi per la Roma giallorossa? Non ancora, ma le nubi di un temporale che può essere devastante iniziano ad addensarsi.