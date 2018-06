Jorge Berlanga, agente del messicano Guillermo Ochoa, è intervenuto a Calcio Napoli 24 Live: "A 32 anni fa dell'esperienza la sua caratteristica principale. In tal senso assomiglia a Pepe Reina perchè infonde sicurezza a tutto il reparto difensivo visto il carisma maturato. Ha giocato per tante squadre ed ora è allo Standard Liegi ed è protagonista con la Nazionale messicana ai mondiali di Russia, come dimostrato contro la Germania". Sull'ipotesi Napoli ed il gradimento di Ancelotti: "A chi non piacerebbe giocare la Champions ma al momento non è arrivata nessuna offerta di questo interessamento. Nel caso contrario sarebbe felicissimo di andare al Napoli e di essere allenato da Ancelotti".