Massimo Oddo, ex terzino di Lazio e Milan, Campione del mondo nel 2006 con l'Italia, parla a la Gazzetta dello Sport, paragonando i derby di Roma e Milano: "Milan­-Inter è una grandissima partita, ma nell’immaginario del tifoso rossonero non è mol­to diversa da Milan­-Juventus. Roma-Lazio­, invece, è una religio­ne, lascia strascichi in caso di sconfitta anche per un girone intero. Non c’è paragone".