Alvaro Odriozola è pronto a fare ritorno al Real Madrid dopo la stagione vissuta in prestito alla Fiorentina. A Onda Cero, il laterale spagnolo ha ripercorso i momenti salienti della sua esperienza italiana: "Firenze è la culla del Rinascimento e io ho avuto una rinascita calcistica. Ho parlato con Ancelotti e abbiamo deciso che dovessi andare a giocare. Ho imparato molto, soprattutto tutto in fase difensiva. In Italia si impara molto, tatticamente è come un master. Ho giocato molto, la Fiorentina è tornata in Europa, è andato tutto alla perfezione".



Sul suo futuro: "Nella mia testa e nel mio cuore mi sento pronto per il Real Madrid. È stato un grande anno. Questo è quello che ho detto al mio agente ed è l’obiettivo