alla voce centravanti. Perché segna, fa segnare, si mostra sempre più leader in un'Atalanta straordinaria di cui è il volto feroce, letale d'attacco. Un'intuizione della dirigenza ben felice di pagare oltre 20 milioni per riscattarlo come previsto dalla Samp, ma proprio per questoa chi si presenterà con proposte ufficiali. Un segnale arrivato forte e chiaro anche alla, sapendo bene che non avrà vita facile con la famiglia Percassi.- Sedersi a un tavolo oggi con 30 milioni di euro non è sufficiente per il ds bianconero Fabio Paratici.: l'idea è di provare davvero a trattenere tutti i big eccezion fatta per uno degli esterni d'oro di Gasperini per dare l'assalto allo scudetto del prossimo anno, non più un sogno impossibile. Ecco perché si mira ad alzare il muro attorno a Duvan, di certo non si cede per 30 milioni. La Juve attiva su più tavoli (come sempre...) è allertata: mega offerta o non se ne parlerà neanche.