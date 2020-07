Secondo il Guardian, l'Arsenal ha individuato in Thomas Partey l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. L'Atletico Madrid è pronto a rinnovare il contratto e soprattutto ad alzare la clausola rescissoria, che attualmente ammonta a 50 milioni di euro. Sul giocatore ghanese va registrato pure l'interesse della Juventus, ma i Gunners fanno davvero sul serio.