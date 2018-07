Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Nizza avrebbe formulato un'offerta ufficiale al Torino per M'Baye Niang ma la società granata l'avrebbe già rinviata al mittente, nonostante l'attaccante senegalese sia sul mercato.



Il motivo? Il Nizza avrebbe richiesto Niang solamente in prestito. Il presidente granata Urbano Cairo, invece, vorrebbe cedere l'ex giocatore del Milan a titolo definitivo per recuperare, almeno, quei 15 milioni di euro spesi per acquistarlo dalla società rossonera e, allo stesso tempo, reperire fondi da reinvestire nel mercato in entrata.