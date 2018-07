Non si è ancora sbloccata la trattativa che dovrebbe portare Mirko Valdifiori dal Torino alla Spal. Il regista di centrocampo non rientra più nei piani della società granata e per questo è stato messo sul mercato dal presidente granata Urbano Cairo: la società di Ferrara si è subito mostrata interessata al giocatore ma per ora un accordo non è ancora stato trovato, nonostante le due società stiano parlando da settimane.



I problemi non sono però nell'intesa tra Torino e Spal, ma la società ferrarese non è ancora riuscita a trovare l'accordo con il procuratore del centrocampista. L'impressione, però, è che la trattativa possa comunque sbloccarsi da un momento all'altro.