In Brasile sta segnando a raffica. Perché il prestito al Santos gli ha fatto bene: Gabigol è tornato a casa, i ritmi dei suoi gol sono ripresi ad essere regolari, di certo il Peixe si sta appoggiando sulla sua stella per risalire in classifica. E adesso l'attenzione di diversi club sull'attaccante classe '96 si è riaccesa, perché l'Inter a dicembre lo riavrà indietro dal Santos dove attualmente è in prestito secco e non ha intenzione di ritentare con l'esperimento Gabigol in Italia. Insomma, si sta studiando la soluzione giusta per cederlo e rientrare dalla spesa.



OFFERTE IN ARRIVO - Dall'entourage di Gabriel Barbosa filtra fiducia per potenziali proposte in arrivo. In estate, il Valencia si è fatto avanti ma lo avrebbe preso in prestito con diritto di riscatto; un club arabo ha fatto un'offerta economicamente importantissima che però non convince il giocatore, ancora volenteroso di mettersi in mostra in Europa. L'ultimo club a seguirlo in ordine di tempo è il Villarreal, Gabigol aspetta perché le proposte arriveranno. Di certo, l'Inter da parte sua ha deciso: mira a fare cassa e non proverà a rilanciarlo in nerazzurro a meno di sorprese. Intanto Gabriel continua a fare gol, la notizia migliore per tutti.