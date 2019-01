Accostato al Milan per l'eventuale dopo Gattuso, con il suo procuratore Jorge Mendes che lo ha offerto alla dirigenza rossonera, Leonardo Jardim, ex allenatore del Monaco, riparte dalla Cina. Come riporta Sky Sport, il tecnico portoghese è a un passo dal Dalian Yifang. Mancano sono da limare gli ultimi dettagli, ma Jardim è pronto a tornare subito in sella.