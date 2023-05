Avevano fatto il giro del web alcuni video in cui si vedevano le ragazze della Primavera della Roma sbeffeggiare con cori volgari le rivali della Juve, appena sconfitte. Arriva ora la risposta della Federcalcio, la cui Procura ha aperto un procedimento sui comportamenti della squadra Primavera femminile della Roma nel proprio spogliatoio al termine della finale scudetto disputata con la Juventus.



Come comunicato, sotto l'occhio della Figc sono finiti "in particolare i cori beceri e offensivi nei confronti della società bianconera, visibili tra l'altro in un video pubblicato online già acquisito". Nei prossimi giorni saranno ascoltati le calciatrici ed i tesserati presenti alla gara "per accertare le singole responsabilità".