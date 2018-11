La situazione sta sfuggendo di mano. Se Corvino sbaglia nelle parole - "I tifosi riempiono lo stadio perché credono nel progetto" - i risultati non vengono più.. Decimo posto e tante critiche: laè nervosa e in crisi mistica.Simeone non segna dal 19 settembre, la formazione di Pioli crea tanto e, ad esempio, nelle ultime tre partite, ha effettuato 57 conclusioni, insaccandone solamente due, di cui una su rigore. Dati e numeri che si sposano con una confusione tattica che si palesa a tratti.- Quello che era un gruppo armonioso, adesso in campo è nervoso e si rimprovera., in unche non riesce a sbocciare - lo scorso anno due gol 'di coppia', quest'anno zero - che ha funzionato da anticameracontro i compagni al Dall'Ara. Lui e non solo.. Il nervosismo e le offese stanno prendendo il sopravvento, basti guardare ai pugni di Simeone contro al panchina a Frosinone.- Tutto questo non soddisfa l'ambiente., l'allenatore che ha colpito per la sua umanità ma che non ha scalfito il cuore dei tifosi sul terreno di gioco., che pende in maniera spropositata dalla parte dei sostenitori.- In tanti non stanno rispondendo 'presente': Milenkovic, Pezzella, Veretout e Chiesa gli unici a esserci, sempre. Insieme a Benassi, capocannoniere che non brilla ma segna.. Quattro gol nelle ultime cinque gare: nessuno ha fatto peggio. Sabato arriva la Juventus: che 'La Partita' per i fiorentini possa essere la rinascita della Viola.