Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, cresciuto nel Torino, passato dalla Juventus, racconta un episodio di 11 anni fa. Queste le sue parole rilasciate al Mirror: "Sono fortunato anche ad essere qui a parlarne. Stavo guidando verso l'aeroporto nel cuore della notte e mi sono addormentato. Mi sono svegliato e ho realizzato di essere dalla parte opposta della strada. È stato tutto veloce. Ho colpito il recinto e sono finito in un fiume".



SALVATORE SCONOSCIUTO - "Sono stato così fortunato che qualcuno non era troppo lontano, dietro di me, ed ha visto scomparire la mia macchina da un momento all'altro. Ha chiamato i soccorsi e lo dovrò ringraziare per tutta la vita. Ma non conosco nemmeno il suo nome, non l'ho più rivisto. Per questo voglio dire a tutti di rispettare la propria vita".