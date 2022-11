Il Ghana è pronto per i Mondiali in Qatar e lo dimostra battendo la Svizzera in amichevole ad Abu Dhabi: 2-0 per la nazionale africana grazie ai gol nel giro di 4 minuti (70' e 74') di Salisu e Semenyo. Restano a secco gli elvetici, nonostante gli ingressi nella ripresa di Okafor e Seferovic.