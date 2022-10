Stefano Okaka se la ride in Turchia, dove col suo Başakşehir sta vivendo una nuova vita. Sì, perché l'attaccante ne ha sette come i gatti, forse anche qualcuna in più: ". Lo sa bene anche la sorella Stefania, ieri pallavolista e oggi mental coach: "Mi manda sempre messaggi motivazionali, ma per lavorare su di me ci vorrebbe uno scienziato"."Fantastico. Per me è un onore condividere lo spogliatoio con lui. Gli dico sempre che ha cambiato il calcio, ma è talmente umile che non gli dà troppo peso"."Me lo chiedono in tanti, ma ho 33 anni ed è giusto che l'Italia vada per la sua strada come sta facendo. Io farò il tifo"."Un po' sì, ma ci sono state situazioni che non sono andate bene. Ormai, però, sono abituato a prendere le cose come vengono"."Per forza, con l'Udinese così in palla non posso non seguirla"."Ne scelgo due: la Roma, perché lì sono cresciuto; ma la squadra nella quale mi sono sentito meglio è l'Udinese. Avevo un ottimo rapporto con tutti, dal presidente Giampaolo Pozzo ai nutrizionisti. Con Marino ci sentiamo ancora spesso, ogni volta che faccio gol mi scrive o mi chiama. Per me è sempre stato un punto di riferimento"."Tanti, ma con Cassano ci sentiamo tutti i giorni. Siamo amici da 10/15 anni, per me è come un fratello: nel periodo di Parma mi ha aiutato a superare un momento molto complicato"."Diciamo che io posso guardare tutti in faccia, ma forse non tutti possono guardare in faccia me"."Per me è importante mettere tutto nelle sue mani, mi segue da quando avevo 24 anni"."Dalla Sampdoria all'Anderlecht. Sarei dovuto andare in una tra Milan e Inter, alla fine mi sono ritrovato in Belgio"."Dalla Samp che sfiora la qualificazione in Champions va via Gabbiadini, al Napoli, Eder, all'Inter e io, all'Anderlecht. Capisci che c'è qualcosa che non va?! Avevo già parlato con Mancini, l'Inter mi aveva praticamente preso"."Sì, quando ero all'Anderlecht. La società spingeva per vendermi in Cina, ma avevo 26 anni e non me la sentivo. Volevo andare in Premier League, c'erano Everton e Tottenham. Così dissi di no a una super offerta: quando si vedono certe cifre non è semplice respingerle, ma il mio amore per il calcio è superiore a quello per i soldi"."Bellissimi, ma sono stato davvero poco. Con la Primavera abbiamo anche vinto uno scudetto"."A Genova, contro la Sampdoria. Un bel ricordo. Anche se io non sono un tipo romantico che si ferma a pensare a queste cose, giro pagina e vado oltre"."Una volta mi ha fatto entrare negli ultimi minuti e io volevo giocare di più: poi mi cercò negli spogliatoi, ma io ero all'antidoping e non mi trovò"."Avevo un'Audi R8 con la quale andavo anche a Trigoria, Spalletti mi disse che se non avessi cambiato macchina non mi avrebbe fatto più giocare. Il giorno dopo mi sono presentato in Smart. Oggi, a 33 anni, dico che aveva ragione. Ma purtroppo si capisce sempre dopo"."All'inizio andava bene, poi diciamo che abbiamo avuto un rapporto normale"."Una discussione, ma è stata una cavolata; niente di che"."Andò bene, mi avevano praticamente preso. Prima di andare a firmare mi chiamò Bruno Conti dicendomi di andare a Trigoria. Lì hanno trovato lavoro per tutta la mia famiglia, così non ci ho pensato un attimo prima di accettare la Roma"."Spalletti, Mazzarri e Conte, che l'ho avuto due anni in Nazionale. E' un allenatore umile, cerca di capire ogni singolo giocatore"."Molto bene. Ho avuto diverse richieste anche da altri club qui in Turchia, ma ho deciso di rimanere. In campionato siamo partiti molto bene, così come anche in Conference League (dove sono primi nel girone con la Fiorentina, ndr)"."Mai dire mai. A ogni sessione di mercato c'è qualche contatto, ma io cerco sempre la strada migliore per me: sono molto onesto con me stesso, non voglio accontentare il mio ego. Voglio stare dove posso divertirmi e dare il mio contributo al 100%".