: al Lusail Stadium, davanti a 88mila spettatori, va in scena. Si tratta di una classica della rassegna iridata con sudamericani e oranje che si sono sfidati già nel 2014 e 2006, per non citare la finale del 1978.La squadra di Van Gaal ci arriva forte di un grandissimo momento di forma che è coinciso con l’arrivo dell’ex Barcellona sulla panchina olandese.e vogliono proseguire la striscia, portandosi a casa uno scalpo importante. Messi e compagni hanno già posto alle spalle il momento più difficile di questi Mondiali.. Sono arrivati i risultati, il bel gioco e l’esplosione di, attaccante del Manchester City che ha tolto la titolarità a Lautaro. Calcio d’inizio alle 20.- Connella storia della competizione, Olanda-Argentina può considerarsi un vero e proprio 'classico'.sono state sfide disputate più spesso nella competizione.(4 vittorie e altrettanti pareggi): la sconfitta risale alla finale dei Mondiali 1978. Tuttavia, l'ultimo dei quattro pareggi si è concluso con una sconfitta ai rigori per gli Orange, nell'ultimo confronto tra le due squadre nella semifinale dei Mondiali 2014.: nella fase a gironi del 2006 e nella semifinale del 2014.: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Bergwijn; Gakpo, Depay.: Van Gaal.: E. Martinez; Romero, Otamendi, Li. Martinez; Molina, Fernandez, Mac Allister, De Paul, Acuna; Messi, Alvarez.: Scaloni.