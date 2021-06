Dopo la vittoria dell'Ucraina sulla Macedonia del Nord, si conclude in serata la seconda giornata del Gruppo C di Euro 2020, con la sfida ​della Johan Cruijff Arena di Amsterdam tra l'Olanda di Frank De Boer e l'Austria di Franco Foda, prime nel raggruppamento a quota 3, assieme alla squadra di Shevchenko che ha una gara in più. Chi vince si qualifica alla fase finale e mette una seria ipoteca sul primo posto, chi perde si giocherà l'accesso agli ottavi di finale nell'ultima giornata: la situazione riguarda molto da vicino l'Italia, che in caso di primo posto nel suo gruppo affronterà proprio la seconda del Gruppo C (Olanda, Austria o Ucraina). Tra gli Oranje torna De Ligt con De Vrij in difesa, occhio all'obiettivo di mercato Dumfries e a Depay; tra gli austriaci da valutare la prova di Kalajdzic, che piace molto al Milan ma parte dalla panchina.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La sfida più recente tra le due nazionali è stata un'amichevole giocata a Vienna il 4 giugno 2016, quando l'Olanda - allora allenata da Danny Blind - ha vinto 2-0 all'Ernst Happel Stadion grazie a un gol per tempo di Vincent Janssen e Wijnaldum contro l'Austria di Marcel Koller. Quella è stata la 19esima sfida tra le due squadre, e la nona vittoria olandese. Gli Oranje hanno segnato 18 gol vincendo le ultime sei di quelle partite con una media di tre gol a partita.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Olanda (5-3-2): Stekelenburg; Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind, van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Depay; Weghorst.



Austria (4-4-2): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, X. Schlager, Laimer, Alaba; Gregoritsch, Sabitzer.