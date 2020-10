Il ct dell'Olanda, Frank De Boer ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Italia in Nations League: "Non penso mai a rivincite. Nulla riguardo ai rigori del 2000 o all'Inter. Vorrei concentrarmi sulla nazionale olandese. Non voglio pensare al passato e non ho bisogno di rivincite".



"Giocare tre partite in otto giorni è impegnativo. Quasi tutti questi giocatori devono anche giocare con i rispettivi club e questo va tenuto in considerazione. Contro la Bosnia non abbiamo giocato bene, ma abbiamo creato cinque buone occasioni".