One love for this victory! What a start. pic.twitter.com/AiqS4eu0er — Marten de Roon (@Dirono) November 21, 2022

Una vittoria per iniziare al meglio ie per spegnere le polemiche che hanno accompagnato l’inizio della competizione.ha battuto2-0 ilha voluto celebrare la vittoriaSul social dove spesso si segnala per i suoi contenuti divertenti, questa volta il centrocampista ha postato una foto dei suoi compagni festanti ma con un dettaglio significativo.. “One love for this victory! What a start”, questo il messaggio a corollario dell’immagine.