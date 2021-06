L'Olanda cerca il dopo Frank de Boer, che non sarà più sulla panchina arancione dopo l'uscita agli ottavi di Euro2020. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Ruud Gullit è una candidatura forte, candidandosi in coppia con Ten Cate. Nel frattempo hanno già detto no Rijkaard, Ten Hag e Peter Bosz. Queste le parole di Arrigo Sacchi, suo allenatore al Milan: "Ha i numeri per allenare".