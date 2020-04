Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. Calciomercato.com segnala quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.20, su Italia 1 - Il capolavori di Steven Spielberg, con i dinosauri protagonisti, una colonna sonora epica e scene entrate nella storia del cinema. Fino al 1997, anno di uscita di Titanic, era stato il film con il maggior incasso della storia: 920 milioni di dollari., ore 21, su Iris - Bruce Willis, il piccolo Haley Joe Hosment e un film inserito dall'American Film Institute all'ottantanovesimo posto nella classifica dei migliori 100 film americani della storia. La storia di un bambino che può parlare con persone decedute., ore 20.54, su Cine34 - Commedia del '94 con Paolo Villaggio e Renato Pozzetto, diretti da Neri Parenti, in una serie di episodi che hanno fatto ridere un sacco di italiani., fino alle 21, su Sky Atlantic Maratone - La serie tv italiana che ha riscosso un successo mondiale, con il clan Savastano pronto a prendersi tutto. A seguire, alle 21.15, lo spin-off L'immortale, il film su Ciro Di Marzio, protagonista di Gomorra., ore 21.55, su Sky Sport Uno - Euro 2000, semifinale di Amsterda, i padroni di casa contro gli Azzurri di Dino Zoff. Muro arancione sgretolato da un cucchiaio. E da un super Toldo., ore 21.15, su Sky Cinema 1 - Pellicola del 1998, con Anthony Hopkins, Brad Pitt e amore e morte che si intrecciano., su Netflix - Il famosissimo wrestler della WWE, Big Show, in una sit com in cui si scopre il lato privato del lottatore, ritiratosi e padre di tre figlie. Battute, risate e tanti vecchi compagni che fanno la loro comparsa, come Mick Foley, Rikishi e Mark Henry., su Disney+ - Spin off del mondo Star Wars, narra le gesta del mandaloriano, super soldato corazzato, che viaggia con un piccolo Yoda. Un episodio alla settimana, ma vela la pena aspettarlo., su Netflix - La storia di uno dei più grandi allenatore della storia inglese, vittima della mando de dio, eliminato ai rigori a Italia 90 con l'Inghilterra, "padre calcistico" di Mourinho, tradito al Barcellona, amato a Newcastle, vincente con l'Ipswich. Con le testimonianze dirette di Pep Guardiola, José Mourinho, Ronaldo il Fenomeno (fu Sir Bobby robson a portarlo a Barcellona) e Paul Gascoigne. Con Gazza che strappa le lacrime dei telespettatori.