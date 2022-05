Rick Karsdorp è stato incluso tra i convocati diramati in mattinata dall'Olanda per le sfide di Nations League in programma a giugno. Il terzino non gioca una gara in Nazionale dal lontano 2017 quando arrivò la sconfitta per 2-0 con la Bulgaria. Poi solo indifferenza da parte dei ct Oranje a parte qualche pre-ritiro. Fino ad oggi quando Louis van Gaal ha deciso di inserire il romanista nella preziosa lista. Avversari dell'Olanda saranno il Belgio e il Galles, in trasferta, prima che Polonia, e di nuovo Galles, facciano visita al paese dei tulipani. Un antipasto del Mondiale. Che Rick potrebbe vedere da vicino in Qatar. P