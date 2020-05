Misure rigidissime in Olanda. Dopo lo stop del campionato, ecco una novità importante in merito ai tifosi e agli stadi. La notizia arriva direttamente da Hugo de Jonge, ministro della sanità olandese, che ha dichiarato: "I tifosi non potranno partecipare alle partite negli stadi finché non ci sarà un vaccino contro il coronavirus".